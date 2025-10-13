معتصم الزدجالي يشارك فـي اجتماعات الاتحاد الآسيوي للتنس بكازاخستان

شارك معتصم بن حمود الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس في اجتماعات الاتحاد الاسيوي للتنس، والتي استضافتها العاصمة الكزاخستاية آلمأتى وسط مشاركة كبيرة من الاتحادات الاسيوية وتضمن الاجتماع العديد من المناقشات، والتي تهدف الى تطوير اللعبة في القارة الاسيوية بشكل اكبر. وتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الآسيوي للتنس اعتماد محضر الاجتماع السابق الذي عقد في هونج كونج العام الماضي، وتم تقديم تقارير ومبادرات من الاتحادات الاسيوية ومراجعة انشطة الاتحاد الاسيوي للتنس خلال العام الحالي والاطلاع على برامج ومبادرات تطوير اللعبة التابعة للاتحاد الدولي للتنس، كما تم اعتماد تقرير المدققين والبيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، تلاه تعيين المدققين للسنة المقبلة. وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مستجدات عضوية اتحاد التنس الفلسطيني لدى الاتحاد الدولي، وقرار إعادة قبول عضويته في الاتحاد الآسيوي للتنس، واختُتم الاجتماع ببحث أية مواضيع إضافية تمت الموافقة على مناقشتها من قبل رئيس الجلسة. قال معتصم الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس بان هذا الاجتماع يعد فرصة قيمة لتبادل الافكار وتعزيز الشراكات والمساهمة في الارتقاء بمستوى اللعبة على جميع الأصعدة. وأتقدم بالشكر إلى الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكازاخستاني على حسن التنظيم والضيافة ونحن سعداء بالمشاركة في هذا الاجتماع مع بقية رؤساء الاتحادات الاسيوية الذي يشاركون من أجل تطوير اللعبة في القارة الاسيوية.

