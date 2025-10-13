الحارس أوزير يغادر المعسكر التركي «من دون إذن»

اسطنبول ـ أ.ف.ب: غادر حارس المرمى التركي بيركه أوزير معسكر تدريب منتخب بلاده «من دون إذن» بعدما غاب عن التشكيلة الفائزة على بلغاريا ضمن الجولة السابعة من تصفيات مونديال 2026، وذلك وفقًا لما أفاد الاتحاد التركي لكرة القدم. وعاد أوزير الذي يحرس عرين ليل الفرنسي إلى ناديه بعدما لم يتم اختياره ضمن التشكيلة التي سحقت بلغاريا 6-1 في صوفيا ضمن تصفيات القارة الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026. وأضاف الاتحاد في بيان «غادر بيركه أوزير... معسكرنا التدريبي بعد عودته إلى إسطنبول، مشيرًا إلى استبعاده من مباراة بلغاريا وتركيا أمس، من دون إذن من الجهاز الفني». وتابع «في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للتأهل لكأس العالم، فإن هذا السلوك غير مقبول». من ناحيته، قال أوزير ابن الـ25 عامًا والذي ارتدى قميص منتخب بلاده مرتين في بيان نُشر على إنستجرام أنه غادر معسكر التدريب بـ«إذن من الجهاز الفني». وبينما استنكر الحارس القرارات «غير الرياضية»، ادّعى أنه أبلغ عن «شعوره بآلام» حتى قبل انضمامه إلى معسكر التدريب، وأكد للجهاز الفني للمنتخب التركي أنه يُفضّل الراحة في المنزل إذا لم يُستدعَ للعب.