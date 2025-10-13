ترامب: الرئيس السيسي لعب دورا مهما للغاية في عملية السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 أكتوبر 2025 06:32 مساءً - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السيسي لعب دورا مهما للغاية في عملية السلام.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة من أجل السلام في قطاع غزة.

وغادر ترامب من مطار بن جوريون في إسرائيل على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" بعد إلقائه خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وترأس الرئيسان عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب قمة السلام في غزة، التي عقدت في المركز الدولي للمؤتمرات في مدينة شرم الشيخ بمشاركة 31 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

وبموجب اتفاق شرم الشيخ، سلمت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، بتسليم كافة الأسرى الإسرائيليين الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة على مرحلتين، حيث جرى نقلهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي نقلهم إلى تل أبيب.

في المقابل أفرجت سلطات الاحتلال، ظهر اليوم، عن الدفعة الأولى من المعتقلين التي تضم 96 معتقلا محررا من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، من سجن "عوفر" غرب مدينة رام الله، إلى قصر رام الله الثقافي في بيتونيا، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أفرجت عن الدفعة الثانية من المعتقلين من سجن "كتسيعوت" في النقب إلى قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشمل الدفعة الثانية من المعتقلين (154) معتقلا من أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، إضافة إلى 1718 معتقلا من قطاع غزة اعتُقلوا عقب بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023.