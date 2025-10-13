الرواحي يشارك فـي ندوة التحكيم الرياضي بالإمارات

شارك سالم بن محمد الرواحي ــ مقرر اللجنة العُمانية لفض المنازعات والتحكيم الرياضي باللجنة الأولمبية العُمانية - في الندوة الإقليمية للتحكيم الرياضي التي نظّمها المجلس الأولمبي الآسيوي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر الجاري. وجاء تنظيم الندوة بهدف التعريف المعمق بالتحكيم الرياضي ومفاهيمه الأساسية، والتعريف بإجراءاته ومقوماته وفق الأطر القانونية الدولية المعمول بها، إلى جانب استعراض القضايا الرائدة والرائجة في مجال التحكيم الرياضي، وأحدث التطورات في القانون الرياضي الدولي. وتناولت الندوة كذلك أبرز الممارسات الإقليمية الناجحة في مجال التحكيم الرياضي، بما يسهم في تعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المجال على المستوى الإقليمي، فضلًا عن دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في المنظومة الرياضية.

