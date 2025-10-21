نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البارالمبية تحرم أبطالها من الظهور الإعلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة أثارت حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي، أصدرت اللجنة البارالمبية المصرية توجيهًا رسميًا يمنع لاعبي المنتخب من الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو الظهور في أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة، بالإضافة إلى حظر المشاركة في المنصات الرقمية وصفحات التواصل الاجتماعي، وحتى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من اللجنة.

هذا القرار، الذي جاء بصيغة صارمة، يفتح باب التساؤلات حول مدى توافقه مع مبادئ الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والرأي وحق المواطن ومن بينهم الرياضي في الظهور الإعلامي والتعبير عن إنجازاته وطموحاته أمام الجمهور.

ويري البعض أن هذا القرار ليس مجرد تنظيم للعمل الإعلامي، بل هو محاولة واضحة للسيطرة على الصوت الرياضي ومنع اللاعبين من بناء حضور إعلامي مستقل