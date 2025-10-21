نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-26

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية الليلة إلى العاصمة البريطانية لندن، حيث يحتضن ملعب "الإمارات" مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين آرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتأتي المباراة المنتظرة في توقيت حاسم لكلا الفريقين، إذ يسعى آرسنال إلى مواصلة انتصاراته الأوروبية وتحقيق العلامة الكاملة، بينما يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء بحثًا عن استعادة توازنه والعودة بنتيجة إيجابية تبقيه في دائرة المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة وندية كبيرة، في ظل التاريخ الطويل من المواجهات القوية بين الفرق الإنجليزية والإسبانية في المسابقة القارية الأعرق.

آرسنال يستضيف أتلتيكو مدريد في صدام مثير بدوري أبطال أوروبا

موعد مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإمارات في لندن، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وسيتم نقل اللقاء حصريًا عبر شاشة beIN Sports 2 ضمن تغطية شبكة القنوات القطرية لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

آرسنال يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق العلامة الكاملة

يدخل آرسنال اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط، بعد فوزين متتاليين على أتلتيك بيلباو الإسباني وأولمبياكوس اليوناني بنتيجة (2-0) في كل مواجهة.

ويأمل الفريق اللندني في تحقيق فوزه الثالث على التوالي لتعزيز موقعه ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، خاصة بعد الأداء اللافت الذي يقدمه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتصدر جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف.

كما يسعى "المدفعجية" للحفاظ على رقمهم القياسي بالفوز للمرة السابعة على التوالي أمام الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، مما يمنحهم دفعة معنوية قوية قبل لقاء الليلة.

أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة التوازن والعودة للمنافسة

على الجانب الآخر، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 3 نقاط فقط، بعد بداية متذبذبة في المسابقة الأوروبية.

ويمطح الفريق الإسباني بقيادة مدربه دييغو سيميوني إلى العودة بنتيجة إيجابية من لندن، لإحياء آماله في المنافسة على التأهل المباشر إلى دور الـ16، خصوصًا بعد سلسلة نتائج غير مستقرة في الجولات الأولى.

ويدرك "الروخيبلانكوس" أن مواجهة آرسنال لن تكون سهلة، لكنها تمثل فرصة لإثبات الذات أمام أحد أبرز الفرق الأوروبية هذا الموسم.

النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا

تشهد نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية تطبيق النظام الجديد الذي يضم 36 فريقًا، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الفرق من المركز التاسع حتى الرابع والعشرين مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب لتحديد ثمانية متأهلين إضافيين.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في العاصمة المجرية بودابست يوم 30 مايو 2026، حيث يتطلع الجميع لمعرفة من سيحمل الكأس ذات الأذنين الغاليتين.

قمة ينتظرها الملايين.. من يحسم المواجهة؟

كل المؤشرات تؤكد أن مباراة الليلة ستكون مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، نظرًا لتقارب مستوى الفريقين والرغبة المشتركة في الفوز.

ويدخل آرسنال اللقاء بثقة كبيرة مدعومًا بجماهيره وأدائه المتصاعد، بينما يمتلك أتلتيكو مدريد شخصية قوية وقدرة على العودة في المواعيد الكبرى.

