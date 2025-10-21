نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام كوبنهاجن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق كوبنهاجن، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بوروسيا دورتموند ضد كوبنهاجن، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي أمام كوبنهاجن

حراسة المرمى: جريجور كوبيل.

خط الدفاع: بينسبايني – نيكو شلوتربيك- والديمار أنتون.

خط الوسط: بيير – دانيال سفينسون- فيليكس نميشا- بيلينجهام- يان كوتو

خط الهجوم: جيراسي – كريم أديمي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.