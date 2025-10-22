نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عشان النهاردة التلات".. الزمالك يبرر سبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، عن أسباب عدم اكتمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك التي عقدت اليوم

وقال حسن موسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:الجمعية العمومية للزمالك كانت ضعيفه للأسف، ربما يكون بسبب ان اليوم الثلاثاء وبالتالي لم يحضر الكثير

واضاف:حضر ٨٩٣ عضو فقط في عمومية نادي الزمالك لان اليوم الثلاثاء لذلك كان العدد ضئيلا

وتابع:احمد سليمان الوحيد الذي لم يحضر الجمعية العمومية من جانب اعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك أما الباقي كانوا حاضرين

وأردف: هناك قله مندسه تسعي لتشويه صورة مجلس الزمالك امام الجمعية العمومية، وحسين لبيب لا يخشى المواجهة وكان مستعد للحوار مع اي عضو