نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك: عبد الحميد معالي لم يشكو النادي بسبب تأخر مستحقاته المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن نادي اتحاد طنجة المغربي لن يتقدم بشكوى ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق.

وقال حسن موسى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: اتحاد طنجه المغربي لن يقدم اي شكوي ضد الزمالك بسبب تاخر مستحقات عبد الحميد معالي لاعب الفريق ولا يوجد أزمة بشأن سكن اللاعب.

وتابع: عبد الحميد معالي يشعر بالراحة داخل نادي الزمالك ولا يوجد اي أزمات لدى اللاعب وبشأن مستحقاته المتأخرة سيتم صرفها الأيام المقبلة

وأردف: هناك قله مندسه تسعي لتشويه صورة مجلس الزمالك امام الجمعية العمومية، وحسين لبيب لا يخشى المواجهة وكان مستعد للحوار مع اي عضو