نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باير ليفركوزن الألماني بعد قليل بستاد باي ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرليفركوزن

حراسة المرمى: شوفالييه

خط الدفاع: حكيمي، زبارني، باتشو، مينديز.

خط الوسط: فيتينها، ايمري، مايولو.

خط الهجوم: دوي، باركولا، كفاراتسخيليا.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام بايرليفركوزن

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.