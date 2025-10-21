نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإسباني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره باير ليفركوزن الألماني بعد قليل بستاد باي ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.
تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرليفركوزن
حراسة المرمى: شوفالييه
خط الدفاع: حكيمي، زبارني، باتشو، مينديز.
خط الوسط: فيتينها، ايمري، مايولو.
خط الهجوم: دوي، باركولا، كفاراتسخيليا.
القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام بايرليفركوزن
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.