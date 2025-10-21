نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

آرسنال في مواجهة نارية أمام أتلتيكو مدريد بالشامبيونزليج

ويحتضن ملعب الإمارات المواجهة المنتظرة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الشامبيونزليج.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والحادية عشرة بتوقيت عُمان والإمارات.

وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة، حيث يقود اللقاء الحكم الإيطالي دافيدي ماسا، ويعاونه مواطناه فيليبو ميلي وستيفانو ألاسيو كمساعدين.

ويتولى مهمة حكم الفيديو المساعد (VAR) الإيطالي دانييلي تشيفي بمساعدة الفرنسي جيروم بريزار، فيما تم تعيين الإيطالي ماتيو مارسينارو حكمًا رابعًا.

ويحتل فريق آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انطلاقة قوية في البطولة الأوروبية هذا الموسم.

وجاء تشكيل آرسنال لمواجهة أتلتيكو، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دافيد رايا

▪︎ خط الدفاع: جيريان تيمبر - ويليام ساليبا - جابريل ماجالهايس - يكو لويس.

▪︎ خط الوسط: مارتن أوديجارد - زوبيميندي - إيبري إيزي.

▪︎ خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمواجهة آرسنال ضد أتلتيكو مدريد في الشامبيونزليج

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD3.