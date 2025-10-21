نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا كبيرًا أمام نظيره أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

أحداث مباراة برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تمكن فيرمين لوبيز من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من لامين يامال إلى لوبيز الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع كوستينها ثم ريتيوس وسكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 39، بعد تمريرة من بيدرو فيرنانديز إلى لوبيز الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 50، سجله أيوب الكعبي، وذلك لوجود تسلل.

واستطاع أيوب الكعبي أن يسجل هدف تقليص الفارق لصالح أولمبياكوس في الدقيقة 54 عن طريق ركلة الجزاء، نفذها الكعبي بتسديدة قوية، ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى وسكنت الشباك.

وتحصل سانتياجو هيزي لاعب أولمبياكوس على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 57.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 68 عن طريق ركلة جزاء، نفذها لامين بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في أسفل منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة 74، الهدف الرابع لصالح برشلونة عن طريق ماركوس راشفورد، بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي إلى راشفورد الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وفي الدقيقة 76، سجل فيرمين لوبيز الهدف الخامس لصالح برشلونة والثالث له في اللقاء، بعد تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأحرز ماركوس راشفورد الهدف السادس لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 79، بعد تمريرة من بيدري إلى راشفورد الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ترتيب فريقي برشلونة وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

يحتل البرسا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يحتل الفريق اليوناني المركز الثاني والثلاثين برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في مباراة وخسارة لقاءين.