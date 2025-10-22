نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز مرشح لجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح نادي بيراميدز للفور بلقب نادي العام في القازة السمراء بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها طوال عام 2025.

ونجح بيراميدز خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر تصنيف الأندية في القارة السمراء.

وإلى جانب بيراميدز تم ترشيح أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة من الجزائر وأسيك ميموزا من الجزائر، ونهضة بركان من المغرب، وصن داونز وأورلاندو بايرتس من جنوب إفريقيا، والمريخ والهلال من السودان، وسيمبا من تنزانيا.

