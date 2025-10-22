نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

ريال مدريد يعلن قائمته لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-26

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، قائمة الفريق لمواجهة يوفنتوس الإيطالي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس Real Madrid vs Juventus يوم الأربعاء 22 أكتوبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في البطولة الأوروبية الأقوى على مستوى الأندية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فران جونزاليز

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ألفارو كاريراس – راؤول أسينسيو – فران جارسيا

وسط الميدان: فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام – أردا جولر – تياجو

تُعد مواجهة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري الأبطال واحدة من أبرز القمم الأوروبية هذا الموسم، بعد عودة اللقاءات بين الفريقين لأول مرة منذ عدة سنوات، ويترقب عشاق كرة القدم الأداء القوي للملكي أمام السيدة العجوز في سانتياجو برنابيو.

وتعتبر هذه المباراة فرصة لتأكيد تفوق ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد سلسلة النتائج الإيجابية الأخيرة في البطولة، كما يسعى الفريق الملكي لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة واستعادة الثقة بعد أي تعثر محتمل.

في المقابل، يدخل يوفنتوس اللقاء بحثًا عن نتيجة إيجابية تعيده إلى المنافسة ضمن مجموعته، ويعول الفريق الإيطالي على خبرة لاعبيه الدوليين في أوروبا لتقديم أداء مميز أمام ريال مدريد، خاصة مع العودة التاريخية للمواجهة بين الفريقين التي تحمل ذكريات كبيرة لعشاق كرة القدم.