أحمد جودة - القاهرة - القنوات الناقلة ومعلق مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية نحو ملعب سانتياجو برنابيو، الذي يستضيف القمة المنتظرة بين ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ريال مدريد ضد يوفنتوس مباشر



يدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة، وتحقيقه العلامة الكاملة من الانتصارات في دوري الأبطال حتى الآن. ويحتل الفريق الملكي المركز الثامن برصيد 6 نقاط من مباراتين، ويطمح للفوز الثالث على التوالي من أجل الانفراد بصدارة المجموعة.

ويعتمد المدير الفني تشابي ألونسو على مجموعة من أبرز نجوم الفريق، في مقدمتهم كيليان مبابيوفينيسيوس جونيور، إلى جانب الحارس العملاق تيبو كورتوا مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد في البطولة الأوروبية.

في المقابل، يسعى يوفنتوس إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه أمام ريال مدريد، على أمل حصد أول فوز له هذا الموسم في دوري الأبطال، بعد تعادلين أمام بوروسيا دورتموند وفياريال، حيث يحتل الفريق الإيطالي المركز الـ24 برصيد نقطتين فقط. ويواجه المدرب إيجور تيودور ضغوطًا كبيرة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد



تُنقل مباراة ريال مدريد اليوم الأربعاء عبر شبكة بي، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS 1، التي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ريال مدريد ويوفنتوس اليوم



يتولى المعلق الرياضي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس، في سهرة كروية مرتقبة لعشاق المتعة الأوروبية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري الأبطال



تنطلق المباراة في تمام الساعة *لعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس:

حراسة تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا – ماستانتونو – أردا جولر – فينيسيوس جونيور

خط كيليان مبابي