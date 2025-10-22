نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تخطي الاتحاد السكندري.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الأهلي منذ قليل الفوز أمام نظيره الاتحاد السكندري، وذلك بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري نايل.

سجل ثنائية الأهلي اللاعب المغربي أشرف بن شرقي في شوط المباراة الأول، وضاعف أحمد مصطفى زيزو النتيجة للأهلي في شوط المباراة الثاني من ركلة جزاء.

نجح اللاعب فادي فريد مدافع فريق الاتحاد السكندري في إحراز هدف الاتحاد الوحيد في مرمى فريق الأهلي.

تصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الوصول إلى النقطة 21، وذلك عقب الفوز على نظيره الاتحاد السكندري.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة إياب دور الـ 32، أمام نظيره فريق أيجل نوار البوروندي، وذلك في الثامنة من مساء السبت المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الفرق المصرية في الأدوار التمهيدية بالبطولات الأفريقية.

يذكر أن فريق الأهلي نجح في العودة من بوروندي بالفوز على نظيره فريق أيجل نوار بهدف نظيف، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.