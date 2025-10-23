نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل .. محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه على “إكس” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح يثير الجدل بعد حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه على “إكس”

اتخذ النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، موقفًا أثار الجدل تجاه ناديه عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وشارك صلاح كبديل لمدة 16 دقيقة فقط في فوز ليفربول الساحق بخماسية مقابل هدف على آينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، وظهرت عليه علامات الغضب لعدم مشاركته أساسيًا كما اعتاد.

محمد صلاح بحذف صورته بقميص ليفربول

ورغم تجديد عقده في أبريل الماضي حتى صيف 2027، يعاني محمد صلاح من تراجع في المستوى، حيث سجل هدفًا واحدًا فقط من لعب مفتوح في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في 12 مباراة بجميع البطولات، إلى جانب 3 تمريرات حاسمة، بعد أن أنهى الموسم الماضي هدافًا للبريميرليغ بـ29 هدفًا.

وأثار صلاح الجدل بعد أن حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على "إكس"، واستبدلها بصورة تجمعه بابنتيه مكة وكيان على أحد الشواطئ، كما أزال وصف "لاعب ليفربول" من بياناته الشخصية، ما دفع البعض لربط ذلك برغبته في الرحيل عن النادي أو غضبه من جلوسه على مقاعد البدلاء.

وأشارت بعض التعليقات إلى أن خطوة صلاح جاءت رد فعل على الانتقادات الحادة التي وُجهت له عقب مباراة فرانكفورت، بعدما اتهمته جماهير الفريق بالأنانية وتراجع الأداء.