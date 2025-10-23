نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة تضرب ليفربول.. توتر بين محمد صلاح والمدرب أرني سلوت بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اندلعت أزمة داخل نادي ليفربول بين النجم المصري محمد صلاح والمدير الفني الهولندي أرني سلوت، عقب مباراة الفريق أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا، حيث بدا واضحًا على صلاح علامات الغضب والاستياء بعد أن جلس على مقاعد البدلاء، ولم يشارك إلا في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 76. وأكدت تقارير صحفية أن النجم المصري لم يكن راضيًا عن قرار المدرب، معتبرًا أن جلوسه احتياطيًا يقلل من مكانته التي صنعها مع الفريق على مدار سنوات.

وتطور الأمر سريعًا بعد المباراة، إذ أقدم محمد صلاح على حذف صورته بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كما أزال وصف "لاعب ليفربول" من ملفه الشخصي، في خطوة فسّرها المتابعون بأنها رسالة غضب تجاه إدارة النادي والجهاز الفني. وفي المقابل، حاول أرني سلوت تهدئة الموقف مؤكدًا أن صلاح ما زال أحد أهم نجوم الفريق، مشيرًا إلى أنه يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا هذا العام، بفضل تأثيره الكبير في الفريق ومساهماته التهديفية المستمرة.

وأثارت الأزمة جدلًا واسعًا حول مستقبل محمد صلاح مع الريدز، حيث ربطت بعض التقارير بين موقفه الحالي واحتمالية رحيله في الصيف المقبل، سواء نحو الدوري السعودي الذي أبدت أنديته اهتمامًا كبيرًا بضمه، أو إلى الدوري الأمريكي عبر فريق سان دييجو. وفي المقابل، ترى فئة من جماهير ليفربول أن صلاح لا يزال ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، داعين إلى دعمه بدلًا من انتقاده بعد تراجع مستواه مؤخرًا.



أما عن رد فعل محمد صلاح:

قام بحذف صورة بقميص ليفربول: أزال محمد صلاح صورته وهو يرتدي قميص ليفربول من حسابه على منصة "إكس".

حذف صفة "لاعب ليفربول": قام بحذف عبارة "لاعب ليفربول" من ملفه الشخصي على المنصة نفسها.

تعليق سلوت:

دفاع عن محمد صلاح: أكد سلوت أن محمد صلاح يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، معتبرًا أن ما قدمه خلال الموسم يجعله المرشح الأبرز للفوز باللقب.

تقدير لمساهمة صلاح: أشار سلوت إلى أن محمد صلاح هو الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري الإنجليزي، وأن تأثيره الهجومي يتجاوز منافسيه.