محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بزيارة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف،لمتابعة مستجدات أعمال التطوير الجاري  تنفيذها بالنادي،وذلك في حضور "بلال حبش "نائب المحافظ واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد وعلي يوسف رئيس المدينة، ومسؤولى شركة استادات وقيادات نادي سيتي كلوب التابعة للشركة

وتفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية بالنادي،التي تتم في إطار الخطة العامة لتطوير فروع أندية سيتى كلوب بمختلف فروعها المنتشرة بأنحاء الجمهورية تحت شعار "بنبني نادي يبني جيل"،ووفق استراتجية ينفذها مجلس إدارة المجموعة لاستكمال المنشآت بكافة الأفرع ومدها بالأجهزة الحديثة وبحسب برنامج وجدول زمني مُحدد.

واستمع المحافظ لعرض مجمل عن المرحلة الثانية والتي شملت:أعمال تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة  وملعب خماسي كرة قدم  وملاعب متعددة "سلة وطائرة " وملعب تنس أرضي، ومناطق جلوس للأعضاء، والتي سبقتها المرحلة الأولى وتضمنت: منطقة أطفال، مناطق جلوس،مبنى ألعاب إلكترونية، مسجد،حمامات، جيم رجالي ونسائي،مبني تغيير ملابس،في حين تتضمن المرحلة الثالثة:المبنى الاجتماعي، حمامات سباحة، مناطق جلوس للأعضاء، مبني تغيير ملابس

وأشاد المحافظ بأعمال التطويرالتي تتم بمنشآت ومرافق النادي،وأن كل مرحلة تمثل إضافة جديدة ونوعية على كل المستويات والجوانب الاجتماعية والرياضية،مؤكدا أن تطوير البنية التحتية والإنشاءات بالنادي يدعم المنظومة الرياضية بالمحافظة،لا سيما مع وجود فرق ولاعبي  يمثلون النادي في المسابقات والمنافسات  الرياضية سواء التي تقام على مستوى القطاعات أوالجمهورية

