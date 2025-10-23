نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ بني سويف يبحث مع مسؤولي "سيتي كلوب" تعزيز التعاون الرياضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمكتبه، وفي حضور بلال حبش نائب المحافظ، وفد شركة سيتي كلوب برئاسة ياسر الرملي رئيس مجلس إدارة الشركة، وأيمن صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة، والعقيد حسني التميمي رئيس قطاع الاتصال الحكومي بشركة استادات، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية والترفيهية داخل المحافظة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري والنهوض بالبنية التحتية للمنشآت الرياضية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب وفد شركة سيتي كلوب عن خالص شكرهم وتقديرهم للدعم الكبير الذي يقدمه محافظ بني سويف للنشاط الرياضي والترفيهي داخل المحافظة، مؤكدين أن بني سويف تعد نموذجًا متميزًا في تطبيق رؤية واضحة تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير بيئة رياضية مجهزة بشكل لائق ومحفزة للمواهب.

وخلال اللقاء، قام مسؤولو مجموعة أندية سيتي كلوب بإهداء المحافظ درع المجموعة، تقديرًا لجهوده ودعمه المستمر لتطوير القطاع الرياضي والشبابي بالمحافظة، ومساندته الدائمة لكل المبادرات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الرياضية والترفيهية لأبناء بني سويف.

من جانبه، رحب المحافظ بالتعاون مع الشركة في أي مشروعات تصب في مصلحة شباب وأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الرياضي يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية المحافظة لبناء الإنسان ودعم الموهوبين رياضيًا واجتماعيًا، ومؤكدًا دعمه الكامل لكافة المبادرات التي تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الرياضية والخدمية داخل الأندية والمراكز الشبابية.

وعقب اللقاء، اصطحب المحافظ الوفد في جولة ميدانية بنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف لمتابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بالنادي ضمن المرحلة الثانية من خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة تحت شعار "بنبني نادي يبني جيل".

وتفقد المحافظ ومرافقوه عددًا من المنشآت والمرافق التي شملتها المرحلة الثانية، ومنها: تطوير الصالة المغطاة، وملعب خماسي كرة القدم، والملاعب المتعددة (سلة وطائرة)، وملعب التنس الأرضي، ومناطق جلوس الأعضاء، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه في المرحلة الأولى التي تضمنت منطقة الأطفال، المسجد، الجيم الرجالي والنسائي، المبنى الإداري، مبنى الألعاب الإلكترونية، والحمامات العامة، بينما تشمل المرحلة الثالثة المبنى الاجتماعي وحمام السباحة العائلي ومناطق خدمات إضافية للأعضاء.

حيث أشاد المحافظ بمستوى الأعمال المنفذة وبسرعة الإنجاز، مؤكدًا أن مشروع تطوير نادي سيتي كلوب يمثل إضافة نوعية للبنية الرياضية بالمحافظة، ويعزز من فرص المشاركة المجتمعية للشباب، ويخدم مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن دوره في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة واكتشاف المواهب الواعدة في إطار دعم الدولة لقطاع الرياضة والشباب.

