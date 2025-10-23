نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إنتر ميامي يُجدد عقد ميسي حتى 2028 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إنتر ميامي رسميًا، اليوم الخميس، عن تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى نهاية موسم 2028 في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

إنتر ميامي يجدد عقد ميسي

وجاء الإعلان عبر بيان رسمي نشره النادي على موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية، أكد فيه استمرار أسطورة كرة القدم العالمية ضمن صفوف الفريق حتى عام 2028، بعد أن انضم إلى إنتر ميامي في يوليو 2023.

ومنذ انضمامه إلى صفوف إنتر ميامي، قدّم ليونيل ميسي أداءً استثنائيًا، مسهمًا في 108 أهداف خلال 82 مباراة بجميع البطولات، إذ أحرز 71 هدفًا وصنع 37 آخرين لزملائه.

ويهدف إنتر ميامي من خلال هذا التجديد إلى ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأندية في الولايات المتحدة، والاستفادة من خبرة ميسي لقيادة الفريق نحو مزيد من البطولات والمنافسة على لقب الدوري الأمريكي في المواسم المقبلة.