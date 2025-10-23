نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صراع لا ينام في أوروبا.. ليلة نارية بين ميتييلاند ومكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكرة أخلاق، واللعبة لها قواعد لا تعترف إلا بالإبداع داخل المستطيل الأخضر. لم تكن كرة القدم يومًا انعكاسًا للواقع خارجها، بل سحرًا خالصًا يربط الجماهير بشغف الانتصار وروح المنافسة.

اليوم تتجه الأنظار إلى ليلة قد تشتعل فيها العواطف قبل الأقدام، حين يلتقي فريق ميتييلاند الدنماركي بنظيره مكابي تل أبيب الإسرائيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي موسم 2025-2026. جريدة "دوت الخليج" تُلقي الضوء على مباراة مرتقبة تجمع الطموح بالقوة، والحلم بالأمل، حيث يتقاطع التكتيك الأوروبي بالروح القتالية في مواجهة عنوانها: “لا مجال للخطأ”.

القنوات الناقلة لمباراة ميتييلاند ومكابي تل أبيب

تُبث المواجهة المنتظرة عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري لبطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق عربي وتحليل فني شامل. كما من المتوقع أن تنقل بعض القنوات الأوروبية المفتوحة اللقاء، على أن يتم الإعلان الرسمي عن القناة قبل ساعات من انطلاق صافرة البداية.

البث سيكون عالي الجودة مع تغطية استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة، يتضمن قراءة فنية معمقة لتشكيلة الفريقين وخطط اللعب المتوقعة.

موعد المباراة والتفاصيل الكاملة

تقام المباراة مساء الخميس 23 أكتوبر 2025 على أرضية ملعب TSC أرينا في الدنمارك، وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبيرًا نظرًا لأهمية اللقاء.

تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي

التاسعة مساءً بتوقيت أوروبا الوسطى

موقف الفريقين في جدول الدوري الأوروبي

نادي ميتييلاند الدنماركي

الفريق يعيش واحدة من أفضل فتراته، حيث تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة بعد فوزين متتاليين. سجل لاعبوه خمسة أهداف ولم تهتز شباكهم سوى مرة واحدة، ما يعكس صلابة دفاعية وتنظيمًا فنيًا مميزًا تحت قيادة المدرب الدنماركي المميز. يدخل الفريق المباراة بثقة ورغبة في حسم التأهل المبكر إلى الدور المقبل.

نادي مكابي تل أبيب

أما الفريق الإسرائيلي فيمر بفترة صعبة، بعد أن جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين، ليحتل المركز الثاني في المجموعة بفارق كبير عن المتصدر. الأداء الهجومي للفريق ما زال ضعيفًا إذ سجل هدفًا وحيدًا واستقبل أكثر من هدفين، ويحتاج اليوم إلى انتفاضة حقيقية إذا أراد العودة إلى المنافسة.

قراءة فنية متوقعة

من المنتظر أن يبدأ ميتييلاند اللقاء بأسلوب الضغط العالي والسيطرة على وسط الميدان عبر تمريرات سريعة وتنويع في الجبهات الهجومية، بينما سيراهن مكابي تل أبيب على الدفاع المنظم واللعب على الهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي مساحة في الخط الخلفي للفريق الدنماركي.

الليلة، لا صوت يعلو فوق صوت الإثارة الأوروبية، فالمستديرة تنتظر من يفرض شخصيته ويكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولة. مباراة قد تحدد ملامح المجموعة مبكرًا، لكنها بالتأكيد ستمنحنا 90 دقيقة من الشغف، التحدي، والمتعة الخالصة التي لا يعرفها سوى عشاق اللعبة الجميلة.