"عملاق فرنسا" يطلب التعاقد مع لاعب الأهلي بـ4 مليون دولار.. وقرار مفاجئ من الخطيب 

الرياض - كتبت رنا صلاح - اتخذت إدارة النادي الأهلي موقفًا حازمًا تجاه لاعب وسط الفريق إمام عاشور، حيث رفضت تمامًا أي محاولات من اللاعب للعودة المبكرة إلى الملاعب قبل اكتمال شفائه بنسبة 100%، مشددة على أن سلامة اللاعب أهم من استعجال مشاركته، خاصة بعد معاناته من إصابتين متتاليتين خلال الفترة الأخيرة.

ويخضع إمام عاشور حاليًا لعلاج مكثف داخل منزله بعد إصابته بفيروس A، الذي أثّر على إنزيمات الكبد نتيجة تناوله وجبة فاسدة خارج المنزل. ويعاني اللاعب من حالة من الحزن الشديد بسبب ابتعاده الطويل عن الملاعب، إذ غاب منذ يونيو الماضي عقب إصابته بقطع في الترقوة، ثم جاءت الإصابة الفيروسية لتزيد من فترة غيابه إلى نحو أربعة أشهر كاملة.

قرار حازم في الأهلي بسبب إمام عاشور

وكشفت مصادر داخل النادي أن اللاعب أبدى رغبته في العودة السريعة للتدريبات، إلا أن الجهاز الطبي رفض تمامًا ذلك، مؤكدًا أن عودته ستكون مرهونة بنتائج التحاليل الطبية التي يخضع لها مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا، حتى تعود المؤشرات الحيوية إلى معدلاتها الطبيعية، تمهيدًا لبدء البرنامجين التأهيلي والبدني قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية.

من جانبه، طلب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للأهلي، تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة إمام عاشور، بعد علمه بأنه من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق خلال الموسم الماضي، وكان له دور مؤثر في تحقيق العديد من الانتصارات.

وأجرى توروب مناقشات مع جهازه المعاون حول موقف اللاعبين المصابين، وخصوصًا حالة عاشور، لمعرفة موعد عودته المحتملة للملاعب، في ظل حاجة الفريق إلى خدماته خلال المرحلة المقبلة.

عرض أوروبي يهدد استمرار عاشور في الأهلي

في سياق متصل، قالت تقارير صحفية بأن هناك رغبة كبيرة لدى إمام عاشور لخوض تجربة احترافية خلال الفترة المقبلة، وخاصة بعدما تحصل اللاعب على عرض قوي من قبل أحد الأندية الفرنسية بمقابل مادي وصل لنحو 4 مليون دولار أمريكي، ولكن العقبة الوحيدة هي تمسك إدارة الأهلي باستمراره.