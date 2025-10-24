نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي يتصدر تشكيل نيوم لمواجهة الخليج في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيوم السعودي المحترف في صفوفه المصري أحمد حجازي عن تشكيلته لمواجهة الخليج بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

يحتل نيوم المركز التاسع في جدول الدوري السعودي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء الخليج في المركز السابع بنفس عدد رصيد نيوم من النقاط.

من المقرر أن يخوض نيوم المباراة بالتشكيل التالي:

المرمى: لويس ماكسيميانو

خط الدفاع: عبد الملك العبيري، أحمد حجازي، ناثان زيزي، فارس عابدي

خط الوسط: سايمون بوابري، أمادو كوني، عباس الحسن، سعيد بن رحمة

خط الهجوم: لوسيانو رودريجيز، ألكسندر لاكازيت

