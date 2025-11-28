نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة بيراميدز تساند المصري أمام زيسكو يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت بعثة نادي بيراميدز في مدينة ندولا بزامبيا على حضور مباراة النادي المصري ونظيره نادي زيسكو يونايتد، من أجل دعم ومؤازرة شقيقه المصري في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز حامل اللقب القاري ضيفا على بطل زامبيا في السادسة من مساء السبت المقبل باستاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا، في ثاني مواجهات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتتواجد بعثة ناديي بيراميدز والمصري في فندق واحد بمدينة ندولا، حيث أدت البعثتان صلاة الجمعة معا في فندق الإقامة.

وتأكيدا على العلاقات الطيبة والأخوية، حرصت إدارة بعثة بيراميدز في زامبيا وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش على حضور مباراة المصري وزيسكو لتأكيد الدعم، ومساندته من أجل تحقيق الفوز خارج الأرض.