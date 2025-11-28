نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا توجه رسالة لإسرائيل وتخاطب المجتمع الدولي بعد الهجوم على بيت جن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية السورية "الاعتداء الإجرامي" الذي قامت به دورية تابعة للجيش الإسرائيلي من خلال توغلها داخل أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتدائها على الأهالي وممتلكاتهم.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن "إقدام قوات الاحتلال عقب فشل توغلها على استهداف بلدة بيت جن بقصف وحشي ومتعمد يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بعد أن ارتكبت مجزرة مروّعة راح ضحيتها أكثر من عشرة مدنيين بينهم نساء وأطفال وتسببت بحركة نزوح كبيرة نتيجة استمرار القصف الهمجي والمتعمد على منازل الآمنين".

وحملت "سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الخطير وما نجم عنه من ضحايا ودمار"، معتبرة أن "استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويأتي في سياق سياسة ممنهجة لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة".

وجددت الوزارة مطالبتها مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بـ "التحرك العاجل لوضع حد السياسة العدوان والانتهاكات المتكررة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب السوري، واتخاذ إجراءات رادعة تضمن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وأكدت سوريا أنها ستواصل "ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يقرها القانون الدولي وأن هذه الجرائم لن تزيدها إلا تمسكا بحقوقها وسيادتها ورفضها لكل أشكال الاحتلال والعدوان