نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُقام اليوم السبت ثلاث مواجهات قوية ضمن منافسات الجولة الحالية من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم “ليج 1”، حيث تشهد المنافسة صراعًا محتدمًا بين فرق القمة والمراكز الأوروبية.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تبدأ الجولة بمواجهة تجمع بين بريست وباريس سان جيرمان في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب فرانسيس لو بليه. يدخل باريس سان جيرمان اللقاء وعينه على تقليص الفارق مع المتصدر مارسيليا، بينما يسعى بريست لتقديم أداء قوي أمام جماهيره ومحاولة إيقاف الزحف الباريسي نحو القمة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

وفي المباراة الثانية، يستضيف موناكو نظيره تولوز على ملعب لويس الثاني في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية. يحتل موناكو المركز السابع في جدول الترتيب ويسعى لتحقيق فوز يعيده إلى دائرة المنافسة على المربع الذهبي، في المقابل يأتي تولوز في المركز الثامن بفارق بسيط عن موناكو، ويطمح هو الآخر في حصد النقاط الثلاث لتجاوز منافسه في جدول الدوري، وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

وتُختتم لقاءات اليوم بقمة قوية تجمع بين لانس ومارسيليا في الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، على ملعب بولار دولولي. يدخل مارسيليا اللقاء متصدرًا جدول الترتيب، ويبحث عن مواصلة انتصاراته للحفاظ على الصدارة، بينما يحتل لانس مركزًا داخل المربع الذهبي ويسعى لتحقيق فوز يقربه من القمة، وتُنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.