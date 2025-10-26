نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا بهدف في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بفوز الأخير بهدف دون رد، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب لاعبي أستون فيلا، الذين نجحوا في فرض سيطرتهم خلال فترات عديدة من اللقاء، وتمكنوا من هز شباك مانشستر سيتي مبكرًا.

وسجل اللاعب البولندي ماتي كاش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 من الشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من زميله إيمليانو بوينديا، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وفي الشوط الثاني، حاول مانشستر سيتي العودة في النتيجة عبر السيطرة على الكرة وشن الهجمات، إلا أن دفاع أستون فيلا وحارس مرماه حافظوا على التقدم بثبات.

وشهدت الدقيقة 84 مشاركة النجم المصري عُمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، بديلًا لزميله سافيو موريرا، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي للفريق السماوي.

وبتلك النتيجة، تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع.

