نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غراهام: ترامب سيعقد إحاطة بشأن التوسيع المحتمل للعملية ضد فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراء إحاطة لأعضاء الكونغرس حول التوسع المحتمل للعملية الأمريكية ضد فنزويلا وكولومبيا لتشمل الضربات البرية أيضًا.

أبلغ عن ذلك عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ليندسي غراهام لقناة CBS التلفزيونية، قائلا: "أخبرني ترامب أمس أنه بعد عودته من آسيا، يخطط لإطلاع أعضاء الكونغرس على العمليات العسكرية المحتملة المستقبلية ضد فنزويلا وكولومبيا، لذلك ستعقد جلسة استماع في الكونغرس حول التوسيع المحتمل (للضربات) من البحر إلى البر."

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع وثيقة سرية تمنح CIA صلاحيات تنفيذ إجراءات عدوانية ضد الحكومة الفنزويلية، في إطار حملة أوسع لمكافحة الاتجار بالمخدرات.

ويأتي هذا التقرير تماشيًا مع ما سبق أن نشرته نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، من أن إدارة ترامب وافقت على قيام الـCIA بعمليات سرية في فنزويلا، واصفة القرار بأنه "خطوة إضافية في حملة الضغط على كاراكاس بهدف عزل مادورو".

وأشارت واشنطن بوست أيضًا إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية تعمل حاليًّا على إعداد خيارات أمام ترامب، قد تشمل إمكانية شن ضربات داخل الأراضي الفنزويلية.

وكان ترامب قد رفض، الأسبوع الماضي، الرد على سؤال حول ما إذا كان قد أذن للـCIA بمحاولة اغتيال مادورو.

وسبق أن أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام دعمه الكامل للرئيس دونالد ترامب في موقفه من فنزويلا، واصفا النظام الفنزويلي بأنه "دولة مخدرات يديرها تاجر مخدرات له علاقات مع حزب الله".

من جهته، وعد الرئيس ترامب يوم الخميس الماضي، بـ "قتل" أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى الولايات المتحدة، قائلا للصحفيين في البيت الأبيض: "سنقوم ببساطة بقتل أولئك الذين يجلبون المخدرات إلى بلدنا. واضح؟ سنقتلهم".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لمكافحة المخدرات، لن تطلب الحكومة الأمريكية من الكونغرس الموافقة على "إعلان حرب" ضد كارتلات المخدرات.

وتشن الولايات المتحدة ضربات قاتلة ضمن سلسلة عمليات في البحر الكاريبي، في إطار حملة وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "حرب ضد عصابات المخدرات".

وقال ترامب يوم الأربعاء إن العملية العسكرية أسهمت في تقليص عدد القوارب التي تحاول تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المهربين سيحاولون لاحقا إدخال الشحنات برا.