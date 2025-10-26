الارشيف / الرياضة

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة مصطفى فتحي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن سيب خروج مصطفى فتحي جناح الفريق مصابا في الشوط الأول من مباراة التأمين الأثيوبي.

وخرج مصطفى فتحي مستبدلا بعد دقائق من بداية المباراة التي انتهى شوطها الأول بتقدم بيراميدز بهدف سجله فيستون ماييلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

أوضح المنيري أن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى فتحي يؤكد معاناته من إصابة على مستوى العضلة الخلفية وسيخضع لمزيد من الفحوصات والآشعة لتحديد مدى قوة الإصابة ومدة الغياب.
 

