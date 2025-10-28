نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات الأهلي للتعاقد مع محمد حمدي لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن عقد محمد حمدي مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ في شهر يناير المقبل، على أن ينتقل إليه رسميًا بعد نهاية الموسم.

وأوضح أن اللاعب أبدى في وقت سابق رغبته في الانتقال إلى النادي الأهلي، وهو ما دفع وكيله لعرض الأمر على مسؤولي القلعة الحمراء، الذين رحبوا بالفكرة مبدئيًا قبل أن يتوقف الملف عقب تغيير الجهاز الفني، حيث أكد مسؤولو لجنة التخطيط أن القرار سيُترك للمدرب الجديد.

وأشار إلى أن الأهلي لم يفتح أي مفاوضات مع اللاعب منذ شهر أغسطس الماضي وحتى الآن، مؤكدًا أن عقد محمد حمدي يتضمن بندًا يسمح بتمديده موسمًا إضافيًا بشرط موافقة الطرفين.

وأضاف أن نادي بيراميدز عرض على اللاعب تجديد عقده مع زيادة مالية قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي، إلا أن محمد حمدي طلب تأجيل المفاوضات إلى شهر يناير المقبل، مع وجود نية قوية لديه للتجديد حال تحسن شروطه المالية.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن اللاعب ينتظر موقف الأهلي النهائي في يناير، خاصة وأن العقد القادم قد يكون الأخير في مسيرته الكروية.