نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الأخدود مساء اليوم الثلاثاء على ملعب 28 أكتوبر 2025 على ملعب "مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الزعيم قد تأهل إلى دور الستة عشر بكأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام العدالة بهدف نظيف، كما تأهل الأخدود إلى نفس الدور، بعد الفوز أمام الرائد بنفس النتيجة.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد الأخدود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والعشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الأخدود مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 3HD، بتعليق المعلق عبد الله حربي.