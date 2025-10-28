نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود في كأس الملك.. وموقف سالم الدوسري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر سيموني انزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الأخدود مساء اليوم الثلاثاء 27-10-2025 على ملعب "مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية" في دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

تبدأ أحداث مباراة الهلال ضد الأخدود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والعشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الأخدود في كأس الملك

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: روبن نيفيز، عبد الإله لمالكي، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: ماركوس ليوناردو، داروين نونيز، كايو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

تذاع مباراة الهلال ضد الأخدود مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 3HD، بتعليق المعلق عبد الله حربي.