نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الهلال والأخدود في كأس الملك والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة الزعيم عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس الملك.

ويحتضن ملعب "مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي الهلال والأخدود، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال ضد الأخدود اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة والعشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والعشر دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود في كأس الملك

سيتم نقل وإذاعة مباراة الهلال ضد الأخدود مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات الثمانية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا الثمانية 3HD، بتعليق المعلق عبد الله حربي.