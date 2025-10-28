نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حازم هلال: انتخابات الأهلي لم تُحسم بالتزكية.. واستاد النادي حلم الأجيال يقترب من التحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد حازم هلال المرشح لعضوية مجلس إدارة الأهلي أنه من الخطأ الاعتقاد أن انتخابات الأهلي انتهت بالتزكية، ويجب اكتمال ‏اجتماع الجمعية العمومية ومنح أصواتها لجميع المقاعد بما فيها المقاعد التي لم يترشح لها سوى مرشح واحد، وأن الرهان دائمًا ‏على عضو الجمعية العمومية، الذي يثبت انتماءه للنادي، وسيظل يفي بواجبه من خلال حضوره انتخابات النادي يوم الجمعة ‏المقبل.

وأضاف: حلم إنشاء استاد النادي الأهلي يعد مشروعًا تاريخيًا ممتدًا عبر الأجيال، ومجالس الإدارات المتعاقبة. الفكرة انطلقت من جديد ‏عام 2017، عقب فوز الكابتن الخطيب في الانتخابات حيث كلفنا ببدء العمل على إنشاء استاد يليق باسم الأهلي وجماهيره، على ‏أن يتم إنجازه في أسرع وقت ودون أن يتحمل النادي أي أعباء مالية.‏

درسنا كل الاحتمالات وأجرينا دراسة جدوى شاملة لمشروع الاستاد، وتفاوضنا مع عدد من الجهات إلى أن تم التوصل إلى ‏اتفاق مع شركة القلعة الحمراء، برئاسة محمد كامل، ومجلس إدارة الشركة الذي يضم نخبة من أبرز العقول المصرية.المشروع لا ‏يقتصر على الاستاد فقط، بل يشمل مدينة رياضية متكاملة تضم جامعة ومستشفى ومتحفًا ومدرسة، والعمل يسير يوميًا في ‏الموقع.‏

شركة الأهلي للمنشآت تتابع باستمرار الجوانب المالية والقانونية الخاصة بمشروع الاستاد مع شركة القلعة الحمراء، ووفقًا ‏للخطة الموضوعة سيتم الانتهاء من الاستاد خلال 200 أسبوع، ليحضر الجمهور أول مباراة عليه بإذن الله. ‏

وتابع: شركة الأهلي للمنشآت تعمل على تنفيذ فكر الأهلي في التطوير العقاري، والاستفادة من أعضاء الشركة وهم خبراء في هذا ‏المجال. هناك أفكارًا استثمارية جديدة من بينها التوسع في إنشاء فروع للأهلي خارج القاهرة، دون أن يتحمل النادي أعباء ‏مالية، وفقًا لتوجيهات الكابتن الخطيب.‏

نأمل أن نكون عند حسن ظن الكابتن الخطيب، وثقة الجمعية العمومية وجماهير الأهلي. ما تحقق خلال السنوات الثماني الماضية ‏غير مسبوق من حيث الأرقام والإنجازات. الأهلي خلال السنوات الأخيرة تضاعفت المساحات المستخدمة لخدمة الأعضاء ‏ثلاث مرات، منذ 8 سنوات كانت مساحة الاستخدام في الأهلي لا تتجاوز 88 فدانًا، بينما وصلنا اليوم إلى 249 فدانًا.هذا التوسع ‏انعكس على جودة الخدمات والنشاط الرياضي وقيمة عضوية النادي وزيادة موارده.‏

وأشار: ما تحقق في ألعاب الصالات خلال الفترة الماضية، طفرة رائعة يعزفها جميع أبناء الأهلي في كل الألعاب، عندما يشارك ثلاثة ‏فرق من الأهلي في بطولات عالم في عام واحد، فهذا أمر لم يحدث ليس في تاريخ النادي فقط، لكن في تاريخ أي نادٍ في العالم».‏