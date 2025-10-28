نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يخصص فقرة بدنية وتدريبات خططية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية للاعبين، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات خططية تحت إشراف البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني، وتم تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لتنفيذ بعض الجوانب الفنية، استعدادًا للقاء المقبل في الدوري.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية، وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.