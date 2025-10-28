نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة كريم والشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الدنماركي ياس توروب عن قائمة فريق الأهلي لمواجهة الغد أمام نظيره فريق بتروجيت، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

عودة كريم والشناوي.. قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت غدًا

جاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد، مصطفى العش، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد شكري، كريم فؤاد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن "تريزيجيه"، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، أحمد مصطفى زيزو، محمد عبد الله.

خط الهجوم: جراديشار، أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن المباراة ستقام على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.