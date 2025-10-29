نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في كأس كاراباو 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية والعالمية، مساء اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، نحو ملعب أنفيلد، حيث يستضيف فريق ليفربول مواجهة قوية أمام نظيره كريستال بالاس في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس كاراباو (كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين) لموسم 2025-2026.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا بالنسبة لجماهير الريدز، في ظل التراجع الملحوظ في نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، إذ يسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت إلى تحقيق فوز يعيد الثقة ويُنهي سلسلة الهزائم التي لاحقت الفريق في الأسابيع الماضية.

ليفربول يسعى للعودة إلى الانتصارات

يخوض ليفربول اللقاء وهو في أمسّ الحاجة إلى الانتصار، بعدما تلقى عدة هزائم متتالية في مختلف البطولات، بدأت بالخسارة من كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1، ثم الهزيمة أمام جالاتا سراي في الدوري الأوروبي، تلتها خسائر متكررة أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد، وأخيرًا السقوط أمام برينتفورد في الجولة الماضية من الدوري بنتيجة 3-2.

ويأمل المدرب آرني سلوت في أن تكون مواجهة اليوم فرصة لاستعادة التوازن ومصالحة الجماهير الغاضبة، خاصة أن الفريق يملك كل المقومات الفنية لتحقيق الفوز، بوجود أسماء بارزة مثل محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتز.

موقف الفريقين قبل مباراة اليوم

يحتل ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من 10 مباريات، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

أما في بطولة كأس كاراباو، فقد تأهل الريدز إلى دور الـ16 بعد الفوز على ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما حجز كريستال بالاس مكانه في هذا الدور بعد تغلبه على ميلوول بنفس النتيجة.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام:

العاشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الحادية عشرة و45 دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي

ويُقام اللقاء على أرضية ملعب أنفيلد معقل فريق ليفربول، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لدعم النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في سعيهم نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس بث مباشر

يمكن للجماهير متابعة المباراة بث مباشر من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث مباريات كأس الرابطة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتم نقل اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 2، مع تغطية استوديو تحليلي شامل قبل وبعد المباراة يضم أبرز نجوم التحليل في العالم العربي.

معلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق المميز علي محمد علي، الذي سيتولى وصف أحداث المباراة بصوته من ملعب أنفيلد، حيث من المتوقع أن تشهد المواجهة إثارة كبيرة بين الفريقين طوال التسعين دقيقة.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD أو منصة beIN Connect التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي توفر البث المباشر بجودة عالية على مختلف الأجهزة الذكية، سواء الهواتف أو الشاشات الذكية.

كما يمكن للمقيمين خارج منطقة الشرق الأوسط استخدام خدمة VPN للوصول إلى البث المباشر ومشاهدة اللقاء من أي مكان في العالم.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدرب آرني سلوت المباراة بتشكيل قوي ومتوازن يهدف من خلاله إلى السيطرة على مجريات اللعب منذ البداية، وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – ميلوس كيركيز

خط الوسط: فلوريان فيرتز – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

ويعوّل ليفربول كثيرًا على تألق محمد صلاح في الخط الأمامي، لما يمتلكه من خبرة كبيرة في المباريات الحاسمة، خاصة في ظل غياب الانسجام بين بعض عناصر الفريق الجديدة مثل فيرتز وإيزاك.

كريستال بالاس يبحث عن استمرار التفوق

على الجانب الآخر، يدخل كريستال بالاس المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير في الدوري، إلى جانب تفوقه السابق على ليفربول في مواجهتين متتاليتين هذا الموسم. ويسعى الفريق بقيادة مدربه أوليفر جلاسنر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، مستفيدًا من الحالة المعنوية المهزوزة لمنافسه.

ويعتمد بالاس على أسلوب دفاعي منظم مع الارتداد السريع عبر الجناحين، وهو ما شكّل خطورة كبيرة على دفاعات ليفربول في المباريات الماضية.

تاريخ مواجهات ليفربول وكريستال بالاس

التقى الفريقان في أكثر من 60 مواجهة رسمية في مختلف البطولات، وكان التفوق دائمًا لصالح ليفربول الذي حقق قرابة 40 فوزًا، مقابل نحو 15 انتصارًا لكريستال بالاس، فيما حسم التعادل باقي المواجهات.

لكن المفاجأة هذا الموسم أن كريستال بالاس تمكن من تحقيق انتصارين متتاليين على الريدز، وهو ما يجعل لقاء الليلة يحمل طابعًا انتقاميًا خاصًا.

هدف ليفربول في البطولة

يدرك ليفربول أن الفوز الليلة لا يعني فقط التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس كاراباو، بل هو خطوة مهمة لاستعادة الثقة وتأكيد أن الفريق قادر على المنافسة في جميع البطولات.

كما أن البطولة تُعد فرصة ذهبية للمدرب آرني سلوت من أجل إعادة ترتيب أوراقه وإثبات قدرته على قيادة الفريق بعد الانتقادات التي طالته مؤخرًا من الصحف البريطانية بسبب التراجع في الأداء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم

كل الأنظار تتجه نحو أنفيلد، حيث يلتقي ليفربول وكريستال بالاس في مواجهة من العيار الثقيل ضمن بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2025-2026.

المباراة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة والرغبة في الانتقام من جانب الريدز، فيما يسعى كريستال بالاس لتأكيد تفوقه واستمرار مفاجآته هذا الموسم.

تابعوا البث المباشر لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم عبر قناة beIN Sports HD 2 أو من خلال تطبيق TOD في تمام الساعة 10:45 مساءً بتوقيت القاهرة.