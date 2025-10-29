الارشيف / الرياضة

ثروت سويلم: لن نؤجل اي مباراة وحلمي طولان يعلم ذلك قبل توليه تدريب المنتخب الثاني

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة لن تؤجل أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز 

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: وضعنا جدول الدوري الممتاز  في بداية الموسم دون تخطيط لاي تاجيلات لأي حد

واضاف: لغينا الهبوط بموافقة كل الأندية والرابطه وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة،  نتحدث في قرارات اتاخدت والكل مضى عليها

وتابع: كان في انتقاد ي الفترة الماضية  بسب تاجيلات للزمالك والاهلي والمصري واتقال أن ده مجاملات مع أنه لم يكن كذلك

وأردف: مفيش مؤجلات مع احترامي للكابتن حلمي طولان،والكابتن حلمي وافق على ذلك ويعلم بصعوبة التأجيل

وواصل: مفتكرش أنه بيلوح للرحيل لإنه هو كان عارف أن مفيش تاجيلات والموضوع محسوم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

