نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: لن نؤجل اي مباراة وحلمي طولان يعلم ذلك قبل توليه تدريب المنتخب الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن الرابطة لن تؤجل أي مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: وضعنا جدول الدوري الممتاز في بداية الموسم دون تخطيط لاي تاجيلات لأي حد

واضاف: لغينا الهبوط بموافقة كل الأندية والرابطه وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة، نتحدث في قرارات اتاخدت والكل مضى عليها

وتابع: كان في انتقاد ي الفترة الماضية بسب تاجيلات للزمالك والاهلي والمصري واتقال أن ده مجاملات مع أنه لم يكن كذلك

وأردف: مفيش مؤجلات مع احترامي للكابتن حلمي طولان،والكابتن حلمي وافق على ذلك ويعلم بصعوبة التأجيل

وواصل: مفتكرش أنه بيلوح للرحيل لإنه هو كان عارف أن مفيش تاجيلات والموضوع محسوم