نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتواجد الشناوي وفؤاد وعبدالله.. الأهلي يعلن قائمة الفريق لمواجهة بتروجت بدوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يعلن عن قائمة مواجهة بتروجت: الشناوي حاضر بقوة

أعلن النادي الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة نادي بتروجيت، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي عودة محمد الشناوي بعد غيابه عن مواجهة إيجل نوار بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، بجانب عودة محمد عبدالله وظهور كريم فؤاد لأول مرة بقائمة الأهلي بعد غيابه عن الفريق منذ مواجهة بيراميدز يوم 30 أغسطس الماضي بعد تعرضه للإصابة رفقه المنتخب الوطني.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفا على فريق بتروجيت مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد الكلية الحربية.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة بتروجت كالآتي:

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا. خط الدفاع محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - كريم فؤاد. خط الوسط محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - محمد مجدي "أفشة" - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو" - طاهر محمد طاهر - محمد عبد الله. خط الهجوم نيتس جراديشار.

فيما يغيب عن المباراة كل من:

مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

حسين الشحات وأمام عاشور ومحمد شريف وأشرف داري وأحمد رضا بسبب الإصابة.

كما بغيب أحمد عابدين لأسباب فنية.

ويغيب المهاجم حمزة عبد الكريم بسبب التواجد مع بعثة منتخب مصر بقيادة الكابتن أحمد الكأس المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر.

ويغيب الحارس حمزة علاء بسبب على القيد في قائمة الفريق.

فيما شهدت القائمة عودة محمد الشناوي الذي غاب عن المباراة السابقة أمام نادي إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا بسبب نزلة برد، وعاد محمد عبد الله أيضًا بعد الغياب عن المباراة الأخيرة.

كما عاد كريم فؤاد للقائمة لأول مرة بعد غياب استمر لمدة شهرين بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر الثاني.

طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجيت

وكشفت لجنة الحكام المصرية بقيادة الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة التحكيم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد بتروجيت بالجوله الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء تشكيل الطاقم كالتالي:

الأسم الوظيفة محمود بسيوني حكم ساحة. يوسف البساطي حكم مساعد أول. خالد حسين حكم مساعد ثانٍ. جلال أحمد حكم رابع. وائل فرحان حكم الفيديو (VAR). محمد القاضي حكم الفيديو (VAR) مساعد.

الأهلي - بتروجيت

تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت قبل مواجهة الغد

وتقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في 24 مباراة، وكانت الغلبة لصالح النادي الأهلي، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 5 مواجهات، فيما لم يتذوق فريق بتروجيت طعم الفوز على الأهلي في بطولة الدوري من قبل.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 52 هدفا من قبل في مرمى الفريق البترولي، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفا.

نجح فريق الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام فريق بتروجيت في 14 مباراة سابقة، بينما حافظ لاعبو بتروجيت على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام الأهلي في مباراة واحدة فقط.

وكانت آخر مواجهات الفريقين في الموسم الماضي، وانتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في مرحلة حسم اللقب أثناء تولي عماد النحاس المهمة عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويعد حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت بواقع 16 مباراة، بينما يعتبر عماد متعب مهاجم فريق الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

ترتيب الفريقين جدول الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي قبل مواجهة اليوم المركز الثاني بالدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 21 نقطة من 10 لقاءات، فاز بـ6 مواجهات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة وحيدة.

بينما يأتي نادي بتروجيت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، من الفوز بـ3 لقاءات والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمتين.

فيما يأتي نادي سيراميكا كليوباترا في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، ولكن خاض مباراة أكثر من النادي الأهلي.