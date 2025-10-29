نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقرار حالة إمام عاشور الطبية.. وبدء المرحلة الأولى من التأهيل البدني في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النتائج الطبية والتحاليل التي خضع لها اللاعب إمام عاشور خلال الساعات الماضية، أثبتت استقرار حالته الصحية بشكل كامل بعد فترة المتابعة الدقيقة التي خضع لها منذ تعرضه للوعكة الأخيرة.

وأوضح جاب الله أن اللاعب بدأ بالفعل مرحلة التدرج الطبيعي في استعادة لياقته البدنية، من خلال تنفيذ وحدات تدريبية خفيفة داخل النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي والفني، تمهيدًا لزيادة الحمل التدريبي بصورة تدريجية خلال الأيام المقبلة.

وأضاف طبيب الأهلي أن هناك متابعة طبية مستمرة لحالة عاشور مع إجراء فحوصات دورية منتظمة؛ للاطمئنان على ثبات معدلاته الحيوية ومؤشراته الطبيعية، قبل الانتقال إلى مرحلة التأهيل البدني المكثف وفقًا للبرنامج المحدد له مسبقًا.

واختتم جاب الله تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعب يسير بخطوات مطمئنة نحو العودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي في أقرب وقت ممكن، مشددًا على التزام عاشور التام بالتعليمات الطبية وبرنامج التأهيل الموضوع له من الجهاز الطبي.