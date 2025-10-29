نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها موعد وحكام المباراة.. 5 معلومات عن مواجهة بتروجيت أمام الأهلي قبل موقعة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق بتروجيت أمام نظيره الأهلي مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2025-2026.

ويستعرض «دوت الخليج الرياضي» أبرز 5 معلومات عن مواجهة بتروجيت أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام أحداث مباراة فريق بتروجيت أمام الأهلي في ملعب الكلية الحربية بالقاهرة، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف.

طاقم حكام المباراة

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مباراة الليلة بين بتروجيت أمام الأهلي، لطاقم التحكيم التالي:

حكم ساحة - محمود بسيوني.

حكم مساعد أول - يوسف البساطي.

حكم مساعد ثاني - خالد حسين.

حكمًا رابعا - جلال أحمد.

حكم تقنية الفيديو «Var» - وائل فرحان.

حكم مساعد تقنية الفيديو «Var» - محمد القاضي.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

يأتي فريق الأهلي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في النسخة الجارية، برصيد 21 من أصل 10 مباريات خاضها الفريق في الموسم الحالي.

على الجانب الآخر، يحل فريق بتروجيت في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، من أصل 10 مباريات خاضها الفريق البترولي في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



غيابات الأهلي أمام بتروجيت

ضربت العديد من الغيابات صفوف فريق الأهلي قبل مواجهة الليلة أمام فريق بتروجيت بسبب الإصابات أو الاستبعاد الفني، كذلك الإيقافات، ولعل أبرزها:

محمد شريف، حسين الشحات، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، أحمد رضا، إمام عاشور، أشرف داري، حمزة عبد الكريم، أحمد عابدين.



تشكيل الأهلي المتوقع أمام بتروجيت

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد شكري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، محمود حسن "تريزيجية".

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار، أحمد مصطفى زيزو.

