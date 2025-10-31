نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الحيوان لـ "دوت الخليج": انسحبت من انتخابات الأهلي دعمًا لاستقرار النادي ولقائمة الخطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الحيوان، عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي والمرشح السابق على منصب عضوية مجلس الإدارة فوق السن، في تصريحات خاصة لـ« دوت الخليج »، أنه حرص على التواجد والمشاركة في انتخابات الأهلي 2025، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي اليوم كان مشرفًا وأن أعضاء الجمعية العمومية ظهروا بصورة تليق بتاريخ ومكانة النادي الأهلي.

وقال "الحيوان" في تصريحاته، إن قراره بالانسحاب من سباق الانتخابات جاء دعمًا وتأييدًا لقائمة الكابتن محمود الخطيب، التي تمثل روح واستقرار النادي الأهلي، مؤكدًا أن مشاركته اليوم ليست غريبة، بل هي واجب طبيعي من كل منتمٍ ومخلص للكيان الأحمر.

وأضاف المرشح السابق أن جماهير وأعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي يجتمعون دائمًا على هدف واحد هو خدمة الكيان، موضحًا أن المشاركة في الانتخابات تمثل حقًا وواجبًا ومسؤولية تجاه مستقبل النادي.

وأشار "الحيوان" إلى أن قرار انسحابه من الترشح لا يعني التخلي عن طموحاته، بل جاء من منطلق الحرص على دعم قائمة الخطيب واستمرار مسيرة الإنجازات والبطولات، مؤكدًا أنه لا يزال يحمل العديد من الأفكار والأهداف التي يتمنى تحقيقها في المستقبل لخدمة الأهلي.

واختتم أحمد الحيوان تصريحاته لـ«دوت الخليج» بالتأكيد على أنه سيبقى دائمًا داعمًا للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه والعاملين به، مشددًا على أن حبه للنادي لا يرتبط بمنصب أو انتخابات، وإنما نابع من انتماء حقيقي ورغبة صادقة في الحفاظ على استقرار الكيان واستمرار نجاحاته.

