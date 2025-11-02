نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسار يتأهل إلى دور الـ 32 بكأس مصر مع الكبار بعد فوز مثير على المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق مسار، تحت قيادة المدير الفني محمد بركات، في حجز بطاقة التأهل إلى الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر، الذى يتنافس فيه أندية الدوري الممتاز، وذلك عقب تغلبه المثير على فريق المنيا الذي يقوده شديد قناوي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أقيمت المباراة عصر اليوم، الأحد، ضمن منافسات الدور التمهيدي الرابع من المسابقة.

شهد اللقاء إثارة ومتعة وتبادل للأهداف، حيث افتتح محمد عطاء التسجيل لمسار في الدقيقة 5 من ركلة جزاء، وأضاف جودوين فرايداي الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 41 و57، ليضمن مسار التقدم بثلاثية.

وفي المقابل، سجل هدفي المنيا كل من فتحي عثمان، ومحمد توفيق الذي أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 93، لكن محاولات المنيا لم تكن كافية لتدارك فارق الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن تأهل مسار لهذا الدور جاء بعد فوزه في الدور التمهيدي السابق على فريق جولدن جيت بنتيجة هدفين مقابل هدف. بينما وصل المنيا إلى هذا الدور بعد إقصاء بني سويف بركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويُعد هذا الدور حاسمًا في مشوار بطولة كأس مصر، حيث ستتنافس الفرق المشاركة بنظام خروج المغلوب، ويتأهل من هذا الدور 11 فريقًا فقط إلى الدور 32، مع فرق الدور الممتاز، لتبدأ بذلك مرحلة المنافسة الرئيسية في أقدم وأعرق البطولات المحلية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة جميع مباريات الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر لموسم 2025-2026 دون حضور جماهيري، ويأتي هذا القرار، الذي أخطر به الاتحاد جميع الأندية، كجزء من إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان سير المباريات بسلاسة وأمان، كما يعود إلى أسباب تنظيمية ولوجستية تتعلق بالبطولة في مراحلها الأولى، والتي تشارك فيها أعداد كبيرة من الفرق من مختلف الدرجات.