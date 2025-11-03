كولن يضرب هامبورغ برباعية
فاز فريق كولن على ضيفه هامبورغ بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز هوفنهايم على فولفسبورغ.
ففي المباراة الأولى، سجل رباعية كولن، راجنار اتشي وفلوريان كاينتز وسعيد إل مالا وياكوب كامينسكي في الدقائق (25) و(48) و(45+ 4) و(45+ 9) تواليا، فيما سجل جان لوك دومبي الهدف الوحيد لهامبورغ في الدقيقة (61).
ورفع كولن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد هامبورغ عند ثماني نقاط في المركز الثالث عشر.
وفي المباراة الثانية ضمن الجولة ذاتها، تغلب فريق هوفنهايم على فولفسبورغ بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وسجل ثلاثية هوفنهايم ووتر برغر هدفين في الدقيقتين (31)و(62)، وجريسشا بورميل في الدقيقة (50)، فيما سجل ثنائية فولفسبورغ محمد الأمين عمورة في الدقيقتين (14) و(56).
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولفسبورغ عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.
