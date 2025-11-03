هالاند يقود السيتي لوصافة البريميرليغ
استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتقدم لوصافة ترتيب المسابقة العريقة عقب فوزه الثمين والمستحق 3-1 على ضيفه بورنموث -الأحد- في المرحلة العاشرة لـ"البريميرليغ".
وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من إيرلينغ هالاند (17 و33) ونيكو أورايلي (60)، فيما أحرز تايلر أدامز هدف بورنموث (25).
وارتفع رصيد مانشستر سيتي بهذا الفوز إلى 19 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر أرسنال، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 18 نقطة في المركز الرابع.
وفي مباراة ثانية ضمن الجولة، حقق المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو باكورة انتصاراته مع وست هام يونايتد منذ تسلمه مهامه الفنية، وذلك على حساب ضيفه نيوكاسل بنتيجة (3 - 1)، حيث قلب وست هام تأخره بهدف جايكوب مور في الدقيقة 4، وسجل ثلاثية عن طريق البرازيلي لوكاس باكيتا في الدقيقة 35 والهولندي سفين بوتمان في الدقيقة 45+5 والتشيكي توماس سوتشيك في الدقيقة 90+7.
وبهذه النتيجة يرفع وست هام رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثامن عشر، فيما يتجمد رصيد نيوكاسل عند 12 نقطة في المركز الثالث عشر.
