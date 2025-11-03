برشلونة يستعيد انتصاراته في الليغا
استعاد برشلونة نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه إلتشي بنتيجة 3 - 1 في المبارة التي جمعتهما مساء الأحد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
سجل أهداف برشلونة لامين جمال في الدقيقة 9، وفيران توريس في الدقيقة 11، وماركوس راشفورد في الدقيقة 61، فيما أحرز هدف إلتشي رافا مير في الدقيقة 42.
ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع.
وفي مباراة أخرى، أوقف ديبورتيفو ألافيس اندفاعة ضيفه اسبانيول بتغلبه عليه 2 - 1، حيث سجل هدفي ألافيس، دينيس سواريس في الدقيقة 5، ولوكاس بويي في الدقيقة 40، فيما سجل روبرتو فيرنانديس هدف اسبانيول الوحيد في الدقيقة 56.
وتجمد رصيد اسبانيول عند 18 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع، في المقابل رفع ألافيس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن ليدخل في سباق المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.
من ناحية أخرى، استغل سلتا فيغو النقص العددي لمضيفه ليفانتي وتغلب عليه أيضا بنتيجة 2 - 1، حيث سجل أوسكار مينغويسا في الدقيقة 40، وميغل رومان في الدقيقة (90+1) لسلتا فيغو، فيما سجل كيرفين أرياغا هدف ليفانتي في الدقيقة 66.
وعزز سلتا فيغو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي ليفانتي على أبواب منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا الثامن عشر.
