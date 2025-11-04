نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يؤدي تدريبات بدنية قوية استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية قوية تحت إشراف الجهاز الفني للأبيض، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب قصر الإمارات استعدادًا لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وركز الجهاز الفني خلال الفقرة على رفع الحمل البدني في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للقاء بيراميدز المقبل.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات، المهندس هشام نصر نائب رئيس النادي.

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط: أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.