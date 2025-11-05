Al-Nasr vs Goa.. القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد غوا اليوم ومعلق المباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2 موسم

الرياض - كتبت رنا صلاح - ينتظر عشاق كرة القدم اليوم مواجهة حاسمة بين نادي النصر السعودي وضيفه نادي غوا الهندي، تستضيف الرياض وتحديداً ملعب “الأول بارك”، هذه المباراة المرتقبة التي تندرج ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2 لموسم 2025-2026، وسنقدم تغطية شاملة تشمل توقيت اللقاء، القنوات الناقلة، والمعلق.

موعد مباراة النصر ضد جوا الهندي اليوم

يحتضن ملعب “الأول بارك” في الرياض اليوم، الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025، اللقاء المرتقب بين نادي النصر السعودي وضيفه نادي غوا الهندي، تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة 09:15 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 08:15 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد غوا اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي النصر ونظيرة نادي غوا الهندي، على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، حيث تعد الناقل الحصري لدوري أبطال آسيا للنخبة، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 2، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف عبدالله الغامدي، وعبر قناة الكأس 7 بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي.