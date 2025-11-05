 22 متسابقا يشاركون في بطولة تحدي الدفع الرباعي

الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق رياضة السيارات يوم الجمعة المقبل إلى منطقة البحر الميت، حيث تنطلق الجولة الثالثة والختامية من بطولة الأردن لتحدي الدفع الرباعي، بمشاركة 22 متسابقا من الأردن وفلسطين، وبرعاية شركة زين الأردن.
وتختتم البطولة موسما حافلا بالإثارة والمنافسة، إذ يخوض المشاركون الجولة الأولى يوم الجمعة، فيما يتأهل أفضل 15 متسابقا حسب التوقيت إلى الجولة النهائية التي ستقام عند الساعة الثالثة عصرا، لحسم هوية أبطال السباق.
وبحسب البرنامج الزمني، تقام اليوم الأربعاء إجراءات التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق وتسليم مخطط مسار الطريق، إلى جانب الفحص الفني للسيارات في مركز التدريب التابع لنادي السيارات الملكي، فيما يخصص يوم غد الخميس لتدريب المتسابقين سيرا على الأقدام على المسار استعدادا للمنافسات الرسمية.
ويتوقع أن تحظى الجولة الختامية بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرا لما تمثله من محطة حاسمة في البطولة، التي تشهد دائما منافسة قوية بين السائقين في استعراض مهارات القيادة والتحكم في أصعب ظروف السباق من خلال تضاريسه المتنوعة.