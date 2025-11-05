الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق رياضة السيارات يوم الجمعة المقبل إلى منطقة البحر الميت، حيث تنطلق الجولة الثالثة والختامية من ‏بطولة الأردن لتحدي الدفع الرباعي، بمشاركة 22 متسابقا من الأردن وفلسطين، وبرعاية شركة زين الأردن.‏

22 متسابقا يشاركون في بطولة تحدي الدفع الرباعي

وتختتم البطولة موسما حافلا بالإثارة والمنافسة، إذ يخوض المشاركون الجولة الأولى يوم الجمعة، فيما يتأهل ‏أفضل 15 متسابقا حسب التوقيت إلى الجولة النهائية التي ستقام عند الساعة الثالثة عصرا، لحسم هوية أبطال السباق.‏

وبحسب البرنامج الزمني، تقام اليوم الأربعاء إجراءات التدقيق الإداري وتوزيع أرقام التسابق وتسليم مخطط مسار الطريق، إلى جانب ‏الفحص الفني للسيارات في مركز التدريب التابع لنادي السيارات الملكي، فيما يخصص يوم غد الخميس لتدريب المتسابقين سيرا على ‏الأقدام على المسار استعدادا للمنافسات الرسمية.‏

ويتوقع أن تحظى الجولة الختامية بمتابعة جماهيرية كبيرة، نظرا لما تمثله من محطة حاسمة في البطولة، التي تشهد دائما منافسة ‏قوية بين السائقين في استعراض مهارات القيادة والتحكم في أصعب ظروف السباق من خلال تضاريسه المتنوعة.‏